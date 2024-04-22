Кажукар Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кажукар Николай

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
09.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кажукар Ирина

Наудите, Naudītes pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
09.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кажукар Ирина

Минск, Минск
Смерть
Неизвестно
Минск, Минск
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