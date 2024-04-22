Кажукар Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кажукар Ирина
Наудите, Naudītes pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
09.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кажукар Ирина
Смерть
Неизвестно