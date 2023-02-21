Образцов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Образцов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Образцов Дмитрий Евдокимович

Мать: Анна Макеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Образцова Екатерина Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Евгения

Мать ребёнка: Образцова Екатерина Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларикова Валентина

Мать ребёнка: Образцова Екатерина Романовна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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