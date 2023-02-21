Образцов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Образцов Дмитрий Евдокимович
Мать: Анна Макеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Евгения
Мать ребёнка: Образцова Екатерина Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларикова Валентина
Мать ребёнка: Образцова Екатерина Романовна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость