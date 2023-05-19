Freund (Фрейнд) Alma
Место рождения
Дата рождения24.08.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1947
Отец: Freund Albert
Мать: Freund Elisabeth
Рождение ребёнка
24.02.1967
Сын: Quandt Alexander
Отец ребёнка: Quandt Friedrich
Рождение ребёнка
06.07.1972
Дочь: Schulz Natalia
Отец ребёнка: Quandt Friedrich
Рождение ребёнка
22.04.1980
Сын: Quandt Wladimir
Отец ребёнка: Quandt Friedrich
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Quandt Friedrich
Место жительства
Неизвестно