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Freund (Фрейнд) Alma

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Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

24.08.1947

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

1945 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1947

Отец: Freund Albert

Мать: Freund Elisabeth

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
24.02.1967

Сын: Quandt Alexander

Отец ребёнка: Quandt Friedrich

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
06.07.1972

Дочь: Schulz Natalia

Отец ребёнка: Quandt Friedrich

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
22.04.1980

Сын: Quandt Wladimir

Отец ребёнка: Quandt Friedrich

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Quandt Friedrich

Место жительства
Неизвестно
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