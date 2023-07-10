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Варвара Агапоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738 ст.

Дата смерти

1786 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.

Отец: Агапон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Храмов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
1775 ст.

Дочь: Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил

Воейково, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Место жительства
Неизвестно
Воейково, город Ефремов, Тульская область
Смерть
1786 ст.