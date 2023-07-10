Варвара Агапоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738 ст.
Дата смерти1786 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.
Отец: Агапон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Храмов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
1775 ст.
Дочь: Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1786 ст.