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Хуснутдинов Руслан Ильгизович
Хуснутдинов Руслан Ильгизович
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
06.04.2014
Пол
Мужской
Отец
Хуснутдинов Ильгиз Равилевич
1985 г.р.
Мать
Хуснутдинова Эльвина Флюровна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.2014
Отец:
Хуснутдинов Ильгиз Равилевич
Мать:
Хуснутдинова Эльвина Флюровна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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