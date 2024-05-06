Яков Макаров 1731 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яков Макаров

Место рождения

Белые Колодези, Озеры, Московская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Мартин Яковлев

Мать ребёнка: Неизвестно

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ермил Яковлев

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Смерть
Неизвестно

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