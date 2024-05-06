Яков Макаров
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Мартин Яковлев
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ермил Яковлев
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Смерть
Неизвестно