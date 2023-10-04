Махов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махов Федор

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.02.1906

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
10.03.1937

Дочь: Новокрещеных Мария

Мать ребёнка: Махова Варвара

Абакан
Рождение ребёнка
19.04.1939

Сын: Махов Александр

Мать ребёнка: Махова Варвара

Калининская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Виктор

Мать ребёнка: Махова Варвара

Смерть
1941
Похороны
Неизвестно
Подсинее, Республика Хакасия, Россия
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