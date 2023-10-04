Махов Федор
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.02.1906
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
10.03.1937
Дочь: Новокрещеных Мария
Мать ребёнка: Махова Варвара
Абакан
Рождение ребёнка
19.04.1939
Сын: Махов Александр
Мать ребёнка: Махова Варвара
Калининская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панков Виктор
Мать ребёнка: Махова Варвара
Смерть
1941
Похороны
Неизвестно
Подсинее, Республика Хакасия, Россия