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Талдыкин Петр Григорьевич

Место рождения

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

04.10.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1880 ст.

Отец: Талдыкин Григорий Иванович

Мать: Талдыкина Наталья Васильевна

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1900 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Петровна

Мать ребёнка: Талдыкина Федора Иоакимовна

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Талдыкин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Талдыкина Федора Иоакимовна

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1913 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан Петрович

Мать ребёнка: Талдыкина Федора Иоакимовна

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Федора Иоакимовна

Смерть
Неизвестно
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