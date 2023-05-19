Талдыкин Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.10.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1880 ст.
Рождение ребёнка
09.03.1900 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Петровна
Мать ребёнка: Талдыкина Федора Иоакимовна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Талдыкин Алексей Петрович
Мать ребёнка: Талдыкина Федора Иоакимовна
Рождение ребёнка
04.08.1913 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан Петрович
Мать ребёнка: Талдыкина Федора Иоакимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно