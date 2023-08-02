Шибанова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибанова Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: не указан

Мать: Червякова Ангелина Михайловна