(Чапни) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чапни) Любовь Ивановна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Чапни Иван Елисеевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно