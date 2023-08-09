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(Чапни) Любовь Ивановна
(Чапни) Любовь Ивановна
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Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1898
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Чапни Иван Елисеевич
1869 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Чапни Иван Елисеевич
Мать:
?
Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
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