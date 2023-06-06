Кудрявцева Анисия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Кудрявцов Леонтий Трифонович
Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Кудрявцов Яков Трифонович
Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Кудрявцов Петр Трифонович
Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 25.03.1814
Сын: Кудрявцев Иван Трифонович
Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Евдокимович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно