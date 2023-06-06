Кудрявцева Анисия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева Анисия Герасимовна

Кудрявцева Анисия Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Кудрявцов Леонтий Трифонович

Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Евдокимович

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Кудрявцов Яков Трифонович

Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Евдокимович

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Кудрявцов Петр Трифонович

Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Евдокимович

Рождение ребёнка
Около 25.03.1814

Сын: Кудрявцев Иван Трифонович

Отец ребёнка: Кудрявцев Трифон Евдокимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Трифон Евдокимович

Смерть
Неизвестно