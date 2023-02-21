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Пронин Сергей
Пронин Сергей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.09.1977
Пол
Мужской
Отец
Пронин Виктор
1953 г.р.
Мать
Галина
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1977
Отец:
Пронин Виктор
Мать:
Галина
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