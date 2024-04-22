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Федосей Филиппов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.04.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1830 ст.

Отец: Филипп Лаврентьев

Мать: Варвара Иванова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
28.04.1848 ст.

Жена: Прасковья Максимова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.05.1849 ст.

Сын: Тимофей Федосеев

Мать ребёнка: Прасковья Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.09.1851 ст.

Сын: Дмитрий Федосеев

Мать ребёнка: Прасковья Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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