Федосей Филиппов
Место рождения
Дата рождения27.04.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1830 ст.
Отец: Филипп Лаврентьев
Мать: Варвара Иванова
Бракосочетание
28.04.1848 ст.
Жена: Прасковья Максимова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.05.1849 ст.
Сын: Тимофей Федосеев
Мать ребёнка: Прасковья Максимова
Рождение ребёнка
18.09.1851 ст.
Сын: Дмитрий Федосеев
Мать ребёнка: Прасковья Максимова
Смерть
Неизвестно