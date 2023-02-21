Куликов Петр Антонович
Место рожденияд. Потрепухино, Вятской губернии, Яранского уезда, Ильинской волости, д.Потрепухино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.05.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Потрепухино, Вятской губернии, Яранского уезда, Ильинской волости, д.Потрепухино
Смерть
09.05.1915
позиция Воля Шидлвская