Куликов Петр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Петр Антонович

Место рождения

д. Потрепухино, Вятской губернии, Яранского уезда, Ильинской волости, д.Потрепухино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.05.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Потрепухино, Вятской губернии, Яранского уезда, Ильинской волости, д.Потрепухино
Смерть
09.05.1915
позиция Воля Шидлвская
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