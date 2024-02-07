Грузинова Феодосия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грузинова Феодосия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1819

Дочь: Грузинова Александра Маркова

Отец ребёнка: Грузинов Марк Козьмин

Московская область, Никольское-Гагарино
Рождение ребёнка
1820

Сын: Грузинов Никита Марков

Отец ребёнка: Грузинов Марк Козьмин

Рождение ребёнка
1823

Сын: Грузинов Алексей Марков

Отец ребёнка: Грузинов Марк Козьмин

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Казанцева Александра Маркова

Отец ребёнка: Грузинов Марк Козьмин

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Маркова

Отец ребёнка: Грузинов Марк Козьмин

Рождение ребёнка
11.06.1833

Дочь: Смородина Агрипина Маркова

Отец ребёнка: Грузинов Марк Козьмин

Московская область, Никольское-Гагарино
Рождение ребёнка
1836

Сын: Грузинов Сергей Марков

Отец ребёнка: Грузинов Марк Козьмин

Рождение ребёнка
06.03.1838

Сын: Грузинов Николай Марков

Отец ребёнка: Грузинов Марк Козьмин

Смерть
Неизвестно
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