Грузинова Феодосия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.1819
Дочь: Грузинова Александра Маркова
Отец ребёнка: Грузинов Марк Козьмин
Московская область, Никольское-Гагарино
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Грузинов Марк Козьмин
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Грузинов Марк Козьмин
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Казанцева Александра Маркова
Отец ребёнка: Грузинов Марк Козьмин
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Маркова
Отец ребёнка: Грузинов Марк Козьмин
Рождение ребёнка
11.06.1833
Дочь: Смородина Агрипина Маркова
Отец ребёнка: Грузинов Марк Козьмин
Московская область, Никольское-Гагарино
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Грузинов Марк Козьмин
Рождение ребёнка
06.03.1838
Отец ребёнка: Грузинов Марк Козьмин
Смерть
Неизвестно