Осипов Владимир (Варфоломей)
Место рожденияКаштак
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Осип Семёнов
Мать: Анна Афанасьевна
Каштак
Рождение ребёнка
1791
Сын: Осипов Василий Варфоломеевич
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Петровна
Каштак
Рождение ребёнка
1796
Сын: Осипов Иван Варфоломеевич
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Петровна
Каштак
Рождение ребёнка
1800
Сын: Осипов Михей Варфоломеевич
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Петровна
Каштак
Рождение ребёнка
1805
Сын: Осипов Илья Варфоломеевич
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Петровна
Каштак
Рождение ребёнка
1810
Сын: Осипов Пётр Варфоломеевич
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Петровна
Каштак
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Сосанна Варфоломеевна
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Петровна
Каштак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Пелагея Петровна
Смерть
Неизвестно