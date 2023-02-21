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Осипов Владимир (Варфоломей)

Место рождения

Каштак

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Осип Семёнов

Мать: Анна Афанасьевна

Каштак
Рождение ребёнка
1791

Сын: Осипов Василий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Петровна

Каштак
Рождение ребёнка
1796

Сын: Осипов Иван Варфоломеевич

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Петровна

Каштак
Рождение ребёнка
1800

Сын: Осипов Михей Варфоломеевич

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Петровна

Каштак
Рождение ребёнка
1805

Сын: Осипов Илья Варфоломеевич

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Петровна

Каштак
Рождение ребёнка
1810

Сын: Осипов Пётр Варфоломеевич

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Петровна

Каштак
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Сосанна Варфоломеевна

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Петровна

Каштак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Пелагея Петровна

Смерть
Неизвестно
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