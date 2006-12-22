Смиловенко Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смиловенко Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.2006

Отец: Смиловенко Иван Сергеевич

Мать: Смиловенко Елена Николаевна

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