Vallittu Mikko Juhonpoika
Место рожденияValkjärvi, Utula 2, talo Pajamäki
Дата рождения20.03.1897
Дата смерти16.12.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1897
Отец: Vallittu Juho Mikonpoika
Мать: Martta Juhontytär
Valkjärvi, Utula 2, talo Pajamäki
Рождение ребёнка
18.05.1932
Сын: Vallittu Kaarlo
Мать ребёнка: Vallittu Anna Juhontytär
Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Vallittu Anna Juhontytär
Смерть
16.12.1955
Kemi, Finland