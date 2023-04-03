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Vallittu Mikko Juhonpoika

Место рождения

Valkjärvi, Utula 2, talo Pajamäki

Дата рождения

20.03.1897

Дата смерти

16.12.1955

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1898 г.р.

Дети

1932 г.р.

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1897

Отец: Vallittu Juho Mikonpoika

Мать: Martta Juhontytär

Valkjärvi, Utula 2, talo Pajamäki
Рождение ребёнка
18.05.1932

Сын: Vallittu Kaarlo

Мать ребёнка: Vallittu Anna Juhontytär

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Vallittu Anna Juhontytär

Смерть
16.12.1955
Kemi, Finland
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