Коробейникова Александра (Шура)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 15.09.1950
Сын: Коробейников Владимир Павлович
Отец ребёнка: Коробейников Павел Михайлович
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Виталий Павлович
Отец ребёнка: Коробейников Павел Михайлович
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Иван Павлович
Отец ребёнка: Коробейников Павел Михайлович
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно