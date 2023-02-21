Коробейникова Александра (Шура) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова Александра (Шура)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.09.1950

Сын: Коробейников Владимир Павлович

Отец ребёнка: Коробейников Павел Михайлович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Виталий Павлович

Отец ребёнка: Коробейников Павел Михайлович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Иван Павлович

Отец ребёнка: Коробейников Павел Михайлович

Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробейников Павел Михайлович

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