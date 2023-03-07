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Домрачева Неонила Фадеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Домрачев Спиридон Афанасьев

Отец ребёнка: Домрачев Афонасий Кононов

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Домрачев Андреян Афанасьев

Отец ребёнка: Домрачев Афонасий Кононов

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Булатова Ульяна (Улита) Афанасьева

Отец ребёнка: Домрачев Афонасий Кононов

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домрачев Афонасий Кононов

поч. Ананьинской, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1810
Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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