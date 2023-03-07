Домрачева Неонила Фадеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиПосле 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Домрачев Спиридон Афанасьев
Отец ребёнка: Домрачев Афонасий Кононов
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Домрачев Андреян Афанасьев
Отец ребёнка: Домрачев Афонасий Кононов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Булатова Ульяна (Улита) Афанасьева
Отец ребёнка: Домрачев Афонасий Кононов
Бракосочетание
Неизвестно
поч. Ананьинской, Ошетская пятидесятня, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1810