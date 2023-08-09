Poманов (Romanov Holstein-Gottorp) Александр III Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Poманов (Romanov Holstein-Gottorp) Александр III Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

26.02.1845

Дата смерти

20.10.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1845

Отец: Романов (romanov Holstein-Gottorp), Освободитель Александр II Николаевич

Мать: Sophie Charlotte Dorothea

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
04.05.1845
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Emperor and Autocrat of All the Russias
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.10.1894
Ливадия, Ялта, Республика Крым
Ливадийский дворец
Похороны
19.11.1894
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петропавловский Собор