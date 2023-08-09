Poманов (Romanov Holstein-Gottorp) Александр III Александрович
Место рождения
Дата рождения26.02.1845
Дата смерти20.10.1894
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1845
Отец: Романов (romanov Holstein-Gottorp), Освободитель Александр II Николаевич
Крещение
04.05.1845
Работа или профессия
Неизвестно
Emperor and Autocrat of All the Russias
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.10.1894
Ливадия, Ялта, Республика Крым
Ливадийский дворец
Похороны
19.11.1894
Петропавловский Собор