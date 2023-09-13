Гурова (Фоменко) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова (Фоменко) Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.2016

Муж: скрыто настройками приватности

Привольная станица
Рождение ребёнка
21.09.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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