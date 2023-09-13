Гурова (Фоменко) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.2016
Муж: скрыто настройками приватности
Привольная станица
Рождение ребёнка
21.09.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности