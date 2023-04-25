Игнатий Лавреньев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатий Лавреньев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1878 ст.

Дочь: Матрена Лаврентьева

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Большой Кулеял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
04.11.1878 ст.

Сын: Григорiй Игнатьев

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Большой Кулеял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Козмина

Смерть
Неизвестно
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