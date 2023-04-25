Игнатий Лавреньев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1878 ст.
Дочь: Матрена Лаврентьева
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
04.11.1878 ст.
Сын: Григорiй Игнатьев
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Козмина
Смерть
Неизвестно