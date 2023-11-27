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Илья Иванович
Илья Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван Ильич
1794 г.р.
Мать
Евдокия Ефимовна
1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Иван Ильич
Мать:
Евдокия Ефимовна
Смерть
Неизвестно
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