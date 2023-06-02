Кацалап (Авдиюк) Алёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1989
Отец: Авдиюк Василий
Мать: Авдиюк Галина
Рождение ребёнка
15.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кацалап Вячеслав
Рождение ребёнка
06.05.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кацалап Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кацалап Вячеслав