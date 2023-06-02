Кацалап (Авдиюк) Алёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кацалап (Авдиюк) Алёна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1989

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1989

Отец: Авдиюк Василий

Мать: Авдиюк Галина

Рождение ребёнка
15.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кацалап Вячеслав

Рождение ребёнка
06.05.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кацалап Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кацалап Вячеслав