Огай Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огай Наталья Алексеевна

Место рождения

Джизак

Дата рождения

15.05.1958

Пол

Женский

Отец

Мать

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1958

Отец: Огай Алексей Дмитриевич

Мать: Ким Ольга Алексеевна

Джизак
Рождение ребёнка
29.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич

г. Ташкент
Рождение ребёнка
24.01.1985

Сын: Попов Иван Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич

Ташкент