Огай Наталья Алексеевна
Место рожденияДжизак
Дата рождения15.05.1958
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1958
Отец: Огай Алексей Дмитриевич
Мать: Ким Ольга Алексеевна
Джизак
Рождение ребёнка
29.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич
г. Ташкент
Рождение ребёнка
24.01.1985
Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич
Ташкент