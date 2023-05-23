Ершова (Новокрещенная из персиян) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Новокрещенная из персиян) Наталья Яковлевна

Место рождения

Iran

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Iran
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Родигина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ершов Василий Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Kukmor, Respublika Tatarstan Russian Federation
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