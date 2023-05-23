Ершова (Новокрещенная из персиян) Наталья Яковлевна
Место рожденияIran
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Iran
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Родигина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ершов Василий Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Kukmor, Respublika Tatarstan Russian Federation