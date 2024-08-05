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Полошкин Андрей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1911

Дата смерти

23.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1911

Отец: Аппалошкин Матвей Маркович

Мать: Аппалошкин Глазкова Анастасия Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полошкина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1936

Дочь: Щеголькова (Полошкина) Елена Андреевна

Мать ребёнка: Полошкина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Кузнецова (Полошкина) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Полошкина Дарья Ивановна

Смерть
23.01.1964

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