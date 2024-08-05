Полошкин Андрей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1911
Дата смерти23.01.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полошкина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1936
Дочь: Щеголькова (Полошкина) Елена Андреевна
Мать ребёнка: Полошкина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Кузнецова (Полошкина) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Полошкина Дарья Ивановна
Смерть
23.01.1964