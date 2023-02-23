Шубин Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Отец

С 1922 по 1924 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Шубин Владимир Михайлович

Мать: Шубина Раиса

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