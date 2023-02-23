Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шубин Виктор Владимирович
Шубин Виктор Владимирович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Пол
Мужской
Отец
Шубин Владимир Михайлович
С 1922 по 1924 г.р.
Мать
Шубина Раиса
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Шубин Владимир Михайлович
Мать:
Шубина Раиса
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия