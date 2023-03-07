Постников Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиПосле 1731
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Постников Иван Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1731