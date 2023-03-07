Постников Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постников Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

После 1731

Пол

Мужской

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Постников Иван Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1731
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