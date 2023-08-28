Катин Петр Иванович
Место рожденияд.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Дата рождения29.06.1910 ст.
Дата смерти14.09.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1910 ст.
д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Крещение
30.06.1910 ст.
д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Источн:МК Большешальский Александро-Ошевенский приход Кириловского у.,Новгородской губ. Ф.29 Оп.39 Д.928 гос.архив Архангельской обл.
Смерть
14.09.1910 ст.
д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Причина смерти:родимец,возраст 3-х месяцев.