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Катин Петр Иванович

Место рождения

д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.

Дата рождения

29.06.1910 ст.

Дата смерти

14.09.1910 ст.

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1910 ст.

Отец: Катин Иоанн(Иван) Яковлевич

Мать: Катина Мария Георгиевна (Егоровна)

д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Крещение
30.06.1910 ст.
д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Источн:МК Большешальский Александро-Ошевенский приход Кириловского у.,Новгородской губ. Ф.29 Оп.39 Д.928 гос.архив Архангельской обл.
Смерть
14.09.1910 ст.
д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Причина смерти:родимец,возраст 3-х месяцев.
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