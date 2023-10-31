Данильченко (Дровосекова) Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1983
Рождение ребёнка
03.09.2007
Дочь: Данильченко Ксения Александровна
Отец ребёнка: Данильченко Александр Николаевич
Рождение ребёнка
13.06.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данильченко Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно