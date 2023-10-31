Данильченко (Дровосекова) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данильченко (Дровосекова) Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1983

Отец: Дровосеков Александр Николаевич

Мать: Дровосекова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
03.09.2007

Дочь: Данильченко Ксения Александровна

Отец ребёнка: Данильченко Александр Николаевич

Рождение ребёнка
13.06.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данильченко Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данильченко Александр Николаевич

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