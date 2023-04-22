Попова Андреева Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Андреева Екатерина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.2011

Сын: Попов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Попов Константин Георгиевич

Рождение ребёнка
14.11.2020

Сын: Попов Никита Константинович

Отец ребёнка: Попов Константин Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Константин Георгиевич

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