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Мухина Елизавета Матфеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

До 1923

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Осколков Иван Гаврилович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мухин Николай Вавилович

Отец ребёнка: Мухин Вавил

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Мухин Александр Вавилович

Отец ребёнка: Мухин Вавил

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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Рождение ребёнка
02.08.1891

Сын: Мухин Яков Вавилович

Отец ребёнка: Мухин Вавил

Рожково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
ВУЦА Ф. 364 Оп. 1 Д. 7581 Л. 21об-22 МК Орловской Всесвятской церкви Великоустюгского уезда: отец -д. Рожково бессрочно отпущенный солдат Вавил незаконнорожденный Мухин, мать - Елисавета Матфеева. Вос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Вавил

Смерть
До 1923
В ЗАГС с 1923 записи о смерти не найдено
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