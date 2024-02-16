Васильева Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Валерий Петрович

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Фокина (Васильева) Эльвира Валерьевна

Отец ребёнка: Васильев Валерий Петрович

Рождение ребёнка
1983

Сын: Васильев Денис Валерьевич

Отец ребёнка: Васильев Валерий Петрович

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