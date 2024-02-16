Васильева Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Фокина (Васильева) Эльвира Валерьевна
Отец ребёнка: Васильев Валерий Петрович
Рождение ребёнка
1983
Сын: Васильев Денис Валерьевич
Отец ребёнка: Васильев Валерий Петрович