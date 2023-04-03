Клепиков Михаил Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиМежду 1839 и 1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Клепиков Петр Петров
Мать: Клепикова Анна Иванова
Рождение ребёнка
21.01.1838
Дочь: Авдотья Михайлова
Мать ребёнка: Клепикова Мария Петрова
Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Клепикова Мария Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клепикова Мария Петрова
Смерть
Между 1839 и 1842