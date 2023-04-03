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Клепиков Михаил Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Между 1839 и 1842

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Клепиков Петр Петров

Мать: Клепикова Анна Иванова

Рождение ребёнка
21.01.1838

Дочь: Авдотья Михайлова

Мать ребёнка: Клепикова Мария Петрова

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Клепикова Мария Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепикова Мария Петрова

Смерть
Между 1839 и 1842
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