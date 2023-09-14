Шмелева Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелева Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шмелев Сосипатор Терентьевич

Отец ребёнка: Шмелев Терентий Яковлевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Шмелев Трифон Терентьевич

Отец ребёнка: Шмелев Терентий Яковлевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Шмелев Елизар Терентьевич

Отец ребёнка: Шмелев Терентий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелев Терентий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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