Шмелева Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шмелев Сосипатор Терентьевич
Отец ребёнка: Шмелев Терентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шмелев Трифон Терентьевич
Отец ребёнка: Шмелев Терентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Шмелев Елизар Терентьевич
Отец ребёнка: Шмелев Терентий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно