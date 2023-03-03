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Токарев Павел Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

24.03.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Токарев Прокопий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1875

Сын: Токарев Андрей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
24.03.1910
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Скоропостижно | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Похороны
28.03.1910
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
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