Перминов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перминова Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Перминова Яна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перминова Яна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Перминова Тамара Германовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перминова Тамара Германовна

Развод
Неизвестно

Жена: Перминова Тамара Германовна

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