Бессонов Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонов Андрей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бессонов Степан Васильевич

Мать: Бессонова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Бессонова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Бессонова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бессонова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессонова Анна

Смерть
Неизвестно
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