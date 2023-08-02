(Вородимова) Элеонора Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вородимова) Элеонора Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вородимов Николай Иванович

Мать: Вородимова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

запорожье, Запорожская область Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
запорожье, Запорожская область Ukraine
Похороны
Неизвестно
запорожье, Запорожская область Ukraine