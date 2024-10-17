Алексей Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Родион Михайлович
Мать: Ефимия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Матрёна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Симеон Алексеев
Мать ребёнка: Матрёна Михайлова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Тимофей Алексеев
Мать ребёнка: Матрёна Михайлова
Смерть
1848