Алексей Родионов Около 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексей Родионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Около 1702 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Родион Михайлович

Мать: Ефимия Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Матрёна Михайлова

Анискино, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Симеон Алексеев

Мать ребёнка: Матрёна Михайлова

Анискино, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: Матрёна Михайлова

Анискино, Лосино-Петровский, Московская область
Смерть
1848

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