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Половков Григорий Фадеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Половков Фадей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ягова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Половкова Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Максименко Татьяна I Григорьевна

Мать ребёнка: Половкова Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Половкова Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Половкова Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Половкова Татьяна II Григорьевна

Мать ребёнка: Половкова Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Половкова Мелания Григорьевна

Мать ребёнка: Половкова Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Половков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Половкова Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половков Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Половкова Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Половков Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Половкова Евдокия Даниловна

Смерть
Неизвестно