Половков Григорий Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Половков Фадей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ягова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Половкова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Максименко Татьяна I Григорьевна
Мать ребёнка: Половкова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Половкова Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Половкова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Половкова Татьяна II Григорьевна
Мать ребёнка: Половкова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Половкова Мелания Григорьевна
Мать ребёнка: Половкова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Половков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Половкова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половков Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Половкова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Половков Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Половкова Евдокия Даниловна
Смерть
Неизвестно