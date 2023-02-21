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Настастья
Настастья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1815
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Клементьев
Около 1791 г.р.
Мать
Мавра
Около 1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец:
Иван Клементьев
Мать:
Мавра
Смерть
Неизвестно
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