Чащин Денис Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
из Тобольской
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Панова Анна Денисовна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Чащина -- Фекла Егоровна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Чащина -- Фекла Егоровна
Рождение ребёнка
01.08.1898
Дочь: Чащина Евдокия Денисовна
Мать ребёнка: Чащина -- Фекла Егоровна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чащина -- Фекла Егоровна
Смерть
Неизвестно