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Чащин Денис Кузьмич

Место рождения

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
из Тобольской
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Панова Анна Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Чащин Федор Денисович

Мать ребёнка: Чащина -- Фекла Егоровна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Чащин Михаил Денисович

Мать ребёнка: Чащина -- Фекла Егоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.08.1898

Дочь: Чащина Евдокия Денисовна

Мать ребёнка: Чащина -- Фекла Егоровна

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чащина -- Фекла Егоровна

Смерть
Неизвестно
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