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Барахоев Селиван Артемович
Барахоев Селиван Артемович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Пол
Мужской
Отец
Барахоев Артемий Романович
Мать
Барахоева (Барахоева?) Татьяна Тимофеевна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Барахоев Артемий Романович
Мать:
Барахоева Татьяна Тимофеевна
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