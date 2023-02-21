Барахоев Селиван Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барахоев Селиван Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Барахоев Артемий Романович

Мать: Барахоева Татьяна Тимофеевна

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