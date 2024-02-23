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Лоскутов Осип (Иосиф) Михайлович

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

11.04.1833 ст.

Дата смерти

14.11.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1833 ст.

Отец: Лоскутов Михайло Сергеевич

Мать: Лоскутова (Мошкина) Фекла (Феклинья) Васильевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Михаила Сергеева Лоскутова сын Иосиф. Восприемник: с. Ильинского отставной солдат Василий Климонт Петухов и поч. Большого Ключа крестьянина Сергея Лоскутова дочь девица Анна. Крещение 11... Показать все
Военная служба
С 1854
поступил в рекруты
Бракосочетание
Около 1879

Жена: Лоскутова Мария Федоровна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
14.11.1883 ст.
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
16.11.1883 года погребение. Иосиф Михайлов Лоскутов, 51 год натурально.

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