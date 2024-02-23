Лоскутов Осип (Иосиф) Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.04.1833 ст.
Дата смерти14.11.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1833 ст.
У крестьянина Михаила Сергеева Лоскутова сын Иосиф. Восприемник: с. Ильинского отставной солдат Василий Климонт Петухов и поч. Большого Ключа крестьянина Сергея Лоскутова дочь девица Анна. Крещение 11... Показать все
Военная служба
С 1854
поступил в рекруты
Бракосочетание
Около 1879
Смерть
14.11.1883 ст.
16.11.1883 года погребение. Иосиф Михайлов Лоскутов, 51 год натурально.