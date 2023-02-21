Жданов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
24.06.1954
Сын: Жданов Николай Александович
Мать ребёнка: Жданова Вера Александровна
Рождение ребёнка
01.06.1961
Сын: Жданов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Жданова Вера Александровна
Рождение ребёнка
17.11.1966
Сын: Жданов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Жданова Вера Александровна