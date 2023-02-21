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Жданов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1925

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1953

Жена: Жданова Вера Александровна

Рождение ребёнка
24.06.1954

Сын: Жданов Николай Александович

Мать ребёнка: Жданова Вера Александровна

Рождение ребёнка
01.06.1961

Сын: Жданов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Жданова Вера Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1966

Сын: Жданов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Жданова Вера Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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