Моисеенков Демьян
Место рождения
Дата рождения31.10.1910
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1910
Отец: Моисеенков Георгий
Бракосочетание
22.10.1930
Жена: Моисеенкова Ефимия
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Михайловская Лидия
Мать ребёнка: Моисеенкова Ефимия
Рождение ребёнка
04.10.1935
Дочь: Савушкина Екатерина
Мать ребёнка: Моисеенкова Ефимия
Монастырщина
Рождение ребёнка
04.10.1935
Сын: Моисеенков Иван
Мать ребёнка: Моисеенкова Ефимия
Монастырщина
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: погиб в бою
Рождение ребёнка
10.08.1944
Дочь: Бардадынова Надежда
Мать ребёнка: Моисеенкова Ефимия
Похороны
Неизвестно
под Калугой