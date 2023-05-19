Моисеенков Демьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеенков Демьян

Моисеенков Демьян

Место рождения

Липовый Мост, Любавичская волость, Мстиславский уезд

Дата рождения

31.10.1910

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1910

Отец: Моисеенков Георгий

Мать: Моисеенкова Татьяна Ивановна

Липовый Мост, Любавичская волость, Мстиславский уезд
Бракосочетание
22.10.1930

Жена: Моисеенкова Ефимия

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Михайловская Лидия

Мать ребёнка: Моисеенкова Ефимия

Рождение ребёнка
04.10.1935

Дочь: Савушкина Екатерина

Мать ребёнка: Моисеенкова Ефимия

Монастырщина
Рождение ребёнка
04.10.1935

Сын: Моисеенков Иван

Мать ребёнка: Моисеенкова Ефимия

Монастырщина
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: погиб в бою
Рождение ребёнка
10.08.1944

Дочь: Бардадынова Надежда

Мать ребёнка: Моисеенкова Ефимия

Похороны
Неизвестно
под Калугой
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close