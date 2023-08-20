Богринцев Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богринцев Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богринцев Александр Александрович

Мать ребёнка: Ладыгина Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богринцева Тамара Александровна

Мать ребёнка: Ладыгина Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладыгина Мария Петровна

Смерть
Неизвестно