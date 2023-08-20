Богринцев Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богринцев Александр Александрович
Мать ребёнка: Ладыгина Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богринцева Тамара Александровна
Мать ребёнка: Ладыгина Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ладыгина Мария Петровна
Смерть
Неизвестно